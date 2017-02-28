У Тернополі розпочався сезон велокрадіжок
28/02/2017 0
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На вулиці потепліло і вже багато краян пересіли на двоколісний транспорт. Не слід забувати про його безпеку, нагадують правоохоронці.
Два спортивні велосипеди зникли з підвального приміщення 46-річного тернополянина. Злодій уночі зірвав замки та викрав недешевий транспорт.
Загалом за статистикою найчастіше велосипеди викрадають саме із під’їздів, сушильних приміщень та комор. На другому місці – громадські місця. Здобиччю злодія стають велосипеди залишені біля торгових центрів, ВУЗівта кафе, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.
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