У Тернополі розпочався сезон велокрадіжок

28/02/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

На вулиці  потепліло і вже багато краян пересіли на  двоколісний транспорт. Не слід забувати про його безпеку, нагадують правоохоронці.

Два спортивні велосипеди зникли з підвального приміщення 46-річного тернополянина. Злодій уночі зірвав замки та викрав недешевий транспорт.

Загалом за  статистикою найчастіше велосипеди викрадають саме із під’їздів, сушильних приміщень та комор. На другому місці – громадські місця.  Здобиччю злодія стають велосипеди  залишені біля торгових центрів,  ВУЗівта кафе, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,286 / 9.47m