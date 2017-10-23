У Тернополі розпочався опалювальний сезон

23/10/2017 Розмір тексту:

23 жовтня у житлових будинках Тернополя розпочався опалювальний сезон.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

«У понеділок з 6::00 год. у житлові будинки міста подано тепло. Опалювання медичних закладів та закладів освіти було увімкнене поступово, розпочинаючи з початку жовтня, – розповідає очільник Тернополя. – Працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» працюватимуть у ці вихідні, щоб забезпечити вчасно запуск котелень та теплопостачання житлових будинків міста».

До слова, у випадку будь-яких проблем з опаленням у житловому фонді варто звертатися на гарячу телефонну лінію 15-80 або до обслуговуючого підприємства.