У Тернополі розпочалися змагання з благородного виду спорту

11/10/2017 Розмір тексту:

Відкритий чемпіонат з фехтування стартував в обласному центрі. Наразі змагається понад півсотні юних спортсменів. Турнір присвятили Дню українського козацтва та Дню Захисника України.

Фехтування називають одним із найбільш безпечних і благородних видів спорту. Оскільки під час занять майже не трапляється травматизму.

«Змагання проходять не вперше у Тернополі. Багато людей зацікавлено у розвитку цього виду спорту. Та й діти охоче приєднуються. Це так званий інтелектуальний вид спорту. Адже тут спортсмени тренують інтуїцію, швидкість, реакцію. Радує, що приєдналося немало спортсменів. Це відкритий чемпіонат. Ми готові прийняти як учасників, так і глядачів», – каже директор ДЮСШ №2, м. Тернопіль Андрій Рибак.

Учасників змагань прийшли привітати військові.

«Сподіваємося, що з сучасного покоління спортсменів виростуть справжні патріоти, захисники нашої держави. Ми щиро вітаємо всіх учасників цього чемпіонату і бажаємо перемоги справді найсильнішим і найбільш наполегливим», – відзначив військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського комісаріату, підполковник Микола Бойко.

До слова, змагання відбуватимуться у кілька етапів. Переможці братимуть участь у турнірі всеукраїнського рівня.

Софія Романська