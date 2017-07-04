У Тернополі розпочалися “Веселі канікули з Богом”

04/07/2017 Розмір тексту:

Цього тижня на парафії Української греко-католицької церкви Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці діятиме табір «Веселі канікули з Богом». Організатори обіцяють цікаве й корисне проведення часу, поєднання розваг і християнської науки від священиків.

Чимало табірних занять відбувається біля Архикатедрального собору у Тернополі. Приєднатися можуть всі охочі діти шкільного віку. В ігровій формі учасники табору більше дізнаються про Бога, церкву і своє місце у ній.

«Цей табір вже став доброю традицією у Тернополі. Заняття допомагають виховати в молодому поколінні християнські чесноти, більше дізнатися про свою церкву. Також діти виховують в собі любов до ближнього, тобто один до одного, вчаться бути добрими і чесними», – розповідає сотрудник Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ о. Ярослав Шевчук.

Для участі у християнському таборі “Веселі канікули з Богом” вже зареєструвалось майже 400 діток. Розпочинається табір о 10 годині ранку з богослужіння у храмі. «Програма досить насичена. Думаю, всім діткам цікаво. Кожен день у таборі розпочинається з молитви, християнської науки, а потім вже йдуть розваги. Цього року табори присвячені лицарській історії про королівство Майнерленд. Ця історія-легенда розповідає про мудрого Короля Пітера, він має передати свою владу одному із своїх синів, у нього їх троє: Адам, Колд і Манлі. Сюжет цієї історії розкривається упродовж п’яти днів. Кожен день пов’язаний з випробуваннями», – додає аніматор Тетяна.

Табір «Веселі канікули з Богом» готовий прийняти всіх охочих дітей. Заняття уже тривають, а кількість учасників постійно збільшується.

Софія Романська