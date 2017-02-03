У Тернополі роблять масове обрізання

03/02/2017 Розмір тексту:

Санітарна обрізка дерев стартувала в обласному центрі. Це необхідно задля безпеки тернополян, – пояснюють комунальники. Зрізані гілки використовуватимуть як альтернативне джерело енергії.

Завершити обрізання дерев планують до розпускання бруньок, такі правила утримання зелених насаджень, – пояснюють екологи. Ця процедура необхідна для активізації росту дерев.

«Кожне дерево у нас на рахунку. За нього відповідає той чи інший балансоутримувач. І до його обов’язків належить догляд за деревами. У Тернополі маємо багато тополь. Вони досить високі, досягли своєї вікової межі і є аварійними. І якщо зараз не провести певних омолоджувальних заходів, то потім доведеться ці дерева зрізати. Також обрізка дерев дуже потрібна, щоб вберегти людей від небезпеки. Оскільки гілки можуть падати і пошкоджувати автомобілі та лінії електропередач. Щодо озеленення міста, то скоро розпочнеться висадження нових насаджень, це вже у весняний період. В нас є розроблена концепція озеленення міста», – каже начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський.

У Тернополі кілька котелень працює на альтернативних джерелах енергії, там використовуватимуть зрізані гілки.