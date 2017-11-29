У Тернополі рецидивіст обікрав автозаправку

29/11/2017 Розмір тексту:

27 листопада, близько 03:00 години на лінію «102» надійшло повідомлення від менеджера однієї з АЗК. Чоловік повідомив, що невідома особа поцупила чотири металеві решітки з території заправки. Зловмисник завдав збитків на суму 4000 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу пройдисвіта. Ним виявився уродженець сусідньої області. Протягом останніх років чоловік проживає в обласному центрі.

В минулому підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Крадієві інкримінують частини 1 статті 185 ККУ. Санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у поліції.