У Тернополі п’ятимісячне немовля загинуло через ковдру

20/11/2017 Розмір тексту:

Смерть п’ятимісячного хлопчика зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань правоохоронці Тернополя. Дитина померла в ніч з 17 на 18 листопада.

Матір розповідає, що поклала спати сина о 23:30, а побачила, що дитина не дихає лише вранці – близько 6:30. Медики, які приїхали на виклик, констатували лише смерть.

Відповідно до висновку медиків, причина смерті немовляти – механічна асфіксія від закриття отворів носа та рота тканиною. Оскільки слідчі будь-яких тілесних ушкоджень на тілі дитини не виявили, то припускають, що хлопчик задихнувся через накриття чи покривальцем, чи якимось іншим полотном. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Правоохоронці кажуть, що цього року це вже вдруге вони реєструють удушення дитини через необережність батьків. Поліцейські звертаються до мешканців міста та області бути обережними з немовлятами, не ризикувати їхнім життям.

На жаль, ніхто не застрахований від Синдрому раптової дитячої смерті, але батьки можуть вжити заходів, які значно знизять ризик його виникнення:

Дитина повинна спати тільки на спині; в ліжечку дитини не повинно бути м’яких матраців, ковдр, великих подушок і м’яких іграшок; маленьких дітей краще укладати в спеціальний спальний мішок, але не можна сповивати їх, щоб не допустити перегріву; не можна допускати перегріву кімнати; малюка не можна укладати спати разом з батьками, а якщо потрібно контролювати його сон, краще просто присунути ближче ліжечко; після їжі дитині потрібно обов’язково дати відригнути.