У Тернополі п’яний водій в’їхав у таксі
20/04/2017 0
Розмір тексту:
ДТП сталася 18 квітня близько 20-ї години на вулиці Бродівській.
62-річний водій “Chevrolet Lacetti” заїхав у таксі, яке було припарковане на узбіччі.
При спілкуванні з правопорушником патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти алкотест на місці. Драгер показав 2,03 проміле алкоголю в крові.
На водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та ст.124 КУпАП (ДТП), повідомляють у патрульній поліції.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...