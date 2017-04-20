У Тернополі п’яний водій в’їхав у таксі

20/04/2017 Розмір тексту:

ДТП сталася 18 квітня близько 20-ї години на вулиці Бродівській.

62-річний водій “Chevrolet Lacetti” заїхав у таксі, яке було припарковане на узбіччі.

При спілкуванні з правопорушником патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти алкотест на місці. Драгер показав 2,03 проміле алкоголю в крові.

На водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та ст.124 КУпАП (ДТП), повідомляють у патрульній поліції.