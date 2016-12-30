Смертельне ДТП на Бродівській: водій збив двох людей. ФОТО

30/12/2016 Розмір тексту:

Одна людина загинула, інша потрапила до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі. Аварія трапилася 29 грудня близько 21:30.

Водій автомобіля “RENAULT Trafic”, рухаючись Бродівською в напрямку вулиці Збаразької, біля зупинки громадського транспорту збив двох пішоходів – чоловіка та жінку. Обоє тернополяни, 1956 року народження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами водія, пішоходи перебігали дорогу за межами пішохідного переходу і він не встиг вчасно загальмувати. Правоохоронці перевіряють слова кермувальника, а також шукають свідків автопригоди, яких просять телефонувати на лінію “102”.

При перевірці з’ясувалося, що на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці припускають, що він планував втекти з місця пригоди, оскільки автомобіль від місця ДТП знаходився майже за 250 метрів.

Відомості про дану пригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого, повідомляють у поліції.