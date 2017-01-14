У Тернополі п’яний водій хотів обманути копів

14/01/2017 0
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Патрульні зупинили водія напідпитку, який переконував, що він пасажир. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Вночі, 12 січня, близько 23:30, на вулиці Танцорова, патрульні помітили автомобіль Chevrolet Lacetti, що порушив ПДР. Інспектори наказали водію зупинитися. Чоловік вирішив обманути інспекторів та пересів на заднє пасажирське місце. Під час розмови з чоловіками-пасажирами, усі троє повідомили, що автомобілем не керували.

Водій-порушник поводився зухвало, відповідав інспекторам некоректоно, відмовився пред’явити водійське посвідчення та відповідні документи на автомобіль. Натомість показав патрульним протерміноване посвідчення адвоката.

Інспектори доставили 31-річного чоловіка до Тернопільського відділу поліції . Стосовно водія склади адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), 173 (Дрібне хуліганство), 126 (Керування без документів ) КУпАП.

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