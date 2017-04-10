У Тернополі п’яний шанувальник російського автопрому заїхав у паркан. ФОТО

10/04/2017 0
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9 квітня, близько 23-ї години, на вулиці Дорошенка трапилося ДТП. 37-річний водій ВАЗ 11174 здійснив наїзд на перешкоду.

Прибувши на місце події, при спілкуванні з водієм патрульні поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували йому пройти освідування на місці чи у медичному закладі, однак він відмовився.

На водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124 (ДТП) та винесено постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів), повідомляють в управлінні патрульної поліції.

 

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