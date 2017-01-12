У Тернополі п’яний дебошир погрожував дружині битою. ФОТО

12/01/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про сімейну сварку патрульні отримали 10 січня, близько опівночі. Заявниця розповіла охоронцям порядку про те, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виражається нецензурною лайкою та погрожує їй фізичною розправою. Інспектори оперативно виїхали на вулицю Фабричну.

На сходовій клітці патрульні виявили 47-річного чоловіка, який ховав під одягом предмет, схожий на бейсбольну биту, та нецензурно лаявся. На зауваження патрульних не реагував і продовжував порушувати громадський порядок та спокій мешканців будинку.