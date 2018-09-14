У Тернополі п’яний чоловік випав з шостого поверху і залишився живим

14/09/2018 Розмір тексту:

Інцидент стався 14 вересня опівночі.

До оперативно-диспетчерської служби надійшов виклик з вул. Кульчицької. Там громадянин 1997 року народження, житель обласного центру, з ознаками алкогольного сп’яніння випав з тераси ресторану, розташованого на шостому поверсі, та впав на дах суміжної чотириповерхової будівлі. Була необхідна допомога рятувальників.

Як повідомляють у ДСНС, для проведення рятувальних робіт залучався черговий караул державної пожежно-рятувальної частини.

Потерпілого, з дотриманням заходів безпеки, за допомогою спецзасобів було знято з даху та передано співробітникам патрульної поліції. Від подальшої медичної допомоги він відмовився.