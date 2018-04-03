У Тернополі п’яний чоловік хотів вкрасти з під’їзду батарею
03/04/2018 0
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Мешканці будинку вулиці Карпенка виликали патрульних 30 березня, близько 23-ї години.
За словами заявника, невідомий чоловік тиняється у під’їзді їхнього будинку. Прибувши за вказаною адресою інспектори виявили 40-річного громадянина. Він був неохайно одягнений і від нього було чутно запах алкоголю. У руках він ніс стару батарею. Навіщо вона йому чоловік пояснити не зміг.
На громадянина патрульні винесли постанову згідно ч. 1 ст. 178 КУпАП (Поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та передали групі швидкого реагування, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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