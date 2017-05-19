У Тернополі п’яний “ас” в’їхав задом у поліцейський автомобіль. ФОТО

19/05/2017 0
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Поблизу готелю “Тернопіль” автомобіль марки  “Фольксваген” в’їхав у поліцейське авто.

Аварія трапилася вчора, 18 травня, близько одинадцятої години вечора на вулиці Замковій, повідомляє “0352″.

Інспектори патрульної поліції переслідували автівку, водій якої порушив ПДР. Як тільки кермувальник зупинився, його транспортний засіб покотився на автомобіль поліцейських.

“Драгер” показав у крові горе-водія 2.06 проміле алкоголю.

 

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