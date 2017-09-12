У Тернополі п’яного водія зупинив електричний стовп. ФОТО

12/09/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась близько 1.45 у неділю, 11 вересня, на вул. Галицькій, 10.

– Про аварію без потерпілих повідомив 32-річний чоловік, – повідомляють в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Прибувши на місце події, патрульні побачили авто ВАЗ 21093, яке врізалось у елетроопору. За кермом був 29-річний водій у стані алкогольного сп’яніння.

На місці аварії драгер показав результат 2,53 проміле. На водій склали протокол за ст.124, ч.1 ст. 130, винесли постанову за ч.2 ст.126 КУпАП, пише “20 хвилин“.