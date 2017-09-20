У Тернополі п’яні “шумахери” вбили одну людину і скалічили ще два десятки

20/09/2017 Розмір тексту:

Патрульна поліція Тернополя зафіксувала з початку року 82 дорожньо-транспортні пригоди, які сталися з вини нетверезих водіїв.

В тому числі, 13 аварій – з потерпілими. Травми отримали 20 людей. Одна людина померла дорогою до лікувального закладу, повідомляють у патрульній поліції.

Чергова автопригода за участю п’яного водія сталася вчора близько 21-ї години на вулиці Бродівській. Там зіткнулися “Mitsubishi Outlander” та “BMW 525”. У 27-річного водія “BMW” патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від освідування на місці та у медичному закладі відмовився в категоричній формі у присутності свідків.