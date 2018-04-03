У Тернополі призупиняють централізовану подачу тепла
Четвертого квітня з дванадцятої години у Тернополі припиняють теплопостачання, – повідомляє Тернопільська міська рада. Зупиняють подачу тепла у домівках тернополян, всіх установах, окрім лікувальних закладів.
Припинити теплопостачання вирішили, щоб зекономити енергію під час весняного потепління. Відповідне розпорядження представники міської влади підписали, враховуючи позитивні прогнози метеорологів до кінця цього тижня. Нагадаємо, в регіоні передбачають 15 – 18 градусів тепла.
Однак за традицією, опалювальний сезон завершують, коли середньодобова температура повітря упродовж трьох діб сягає восьми градусів тепла. Таких показників минулими днями у регіоні не спостерігалося.
«Моніторинг температурних показників відбуватиметься щоденно. При необхідності опалювальний період зможемо відновити. А поки що маємо прогнози щодо суттєво підвищення температури повітря, тому немає необхідно переплачувати за спожити тепло», – зазначають у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».
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