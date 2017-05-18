У Тернополі призовник вистрибнув з п’ятого поверху військкомату

15/05/2017 Розмір тексту:

Інцидент стався у неділю, 14 травня, близько 6-ї години ранку.

Намагаючись самовільно, тобто без дозволу командування і поважних причин, залишити межі розташування обласного збірного пункту Тернопільського облвійськкомату, випав з п’ятого поверху будівлі призовник, уродженець Тернопільського району. Про це повідомляють в Тернопільському військовому комісаріаті.

У результаті падіння призовник, за попередніми даними медичного закладу, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Військовослужбовцями наряду по обласному збірному пункту було надано невідкладну медичну допомогу останньому, здійснено виклик карети швидкої допомоги, якою той був одразу доставлений до реанімаційного відділення Тернопільської Університетської лікарні.

Усі деталі події з’ясовуються. За цим фактом військовим комісаром Тернопільського обласного військового комісаріату призначено службове розслідування.

Першочергові слідчі дії проводились працівниками Тернопільського відділу Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.