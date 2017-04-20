У Тернополі приготують рекордну 400-метрову ковбасу

20/04/2017 0
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Перший фестиваль локальної їжі та культури «Тернопільська брама» пройде 5-7 травня на Театральному майдані. Він стане гучним початком фестивального сезону у Тернополі, адже організатори хочуть запросити ледь не всю Україну стати свідком встановлення кулінарного рекорду – найдовшої в Україні 400-метрової ковбаси. Яку, до речі, обіцяють роздати всім присутнім безкоштовно. 

Тільки уявіть, що довжина цієї ковбаси буде більшою за найдовший хмарочос Європи. Або як десять 10-поверхових будинків!

«Фестиваль «Тернопільська брама» Тернопіль та місцеві підприємства презентують усій Україні. Тому «Тернопільський м’ясокомбінат» ставить перед собою завдання побити вже існуючий в Україні рекорд з найдовшої копченої ковбаси, щоб наше місто увійшло в гастрономічну історію країни. Плануємо приготувати 400-метрів ковбаси і пригостити цим рекордом усіх гостей фестивалю», – розповідає генеральний директор компанії «Агропродсервіс», ініціатор рекорду Іван Чайківський.

Зафіксують рекорд представники Книги рекордів України.

Генеральний партнер свята – Тернопільський м’ясокомбінат».

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