У Тернополі приготували рекордну ковбасу завдовжки пів кілометра. ФОТО, ВІДЕО

07/05/2017 Розмір тексту:

Найдовшу ковбасу в Україні виготовили у Тернополі. Її довжина склала 547 метрів і 8 сантиметрів. Новий гастрономічний рекорд встановили під час фестивалю локальної їжі та культури «Тернопільська брама» 6 травня. Його офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

– Тернопіль славиться гастрономічними рекордами, – каже Лана Вєтрова, керівник Національного реєстру рекордів України. – Маємо сьогодні рекорд України – найдовша ковбаса, яка становить 547 метрів і 8 сантиметрів. Це напівкопчена ковбаса з розряду мисливських ковбасок, її вага 247 кілограмів. Попередній рекорд був встановлений у 2014 році – найдовша домашня ковбаса, яка мала 345 метрів. Сьогодні ця першість переходить із Черкас до Тернополя. Є різні рекорди пов’язані із ковбасою: найважча ковбаса, найширша, найбільший діаметр ковбаси, найшвидше приготування ковбаси. В номінацій цій тісно, але мені дуже приємно, що саме в Тернополі встановлюють такі фундаментальні, абсолютні рекорди. Тому що маємо таку довжину, яку мабуть важко буде комусь найближчим часом побити.

Ковбасу, яка називається «Кабаноссі» виготовили на Тернопільському м’ясокомбінаті. Щоб її було зручно транспортувати і доводити до готовності, на підприємстві придумали спеціальний барабан, на який і намотували готовий виріб.

– Такий барабан придумали технологи спільно з нашими механіками, – розповіла Любов Козіцька, технолог Тернопільського м’ясокомбінату. – Спочатку було важко готувати, оскільки ковбаса має натуральну оболонку з баранячої череви, але потім стало легше. Це ковбаса вищого гатунку зі свинини і яловичини зі спеціями, яка називається «Кабаноссі». Вона вже завоювала популярність серед населення, тому вирішили для встановлення рекорду обрати саме її. Над її виготовленням працювало вісім осіб чотири години.

На Театральний майдан, де було зафіксовано рекорд, привезли вже напівфабрикат і на місці розігрівали на мангалі. Після оголошення рекорду ковбасу розрізали та роздали усім бажаючим.

Ольга Трач

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Відео ТСН