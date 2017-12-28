У Тернополі проводять вечорниці для літніх людей

28/12/2017 Розмір тексту:

Справжні українські вечорниці влаштовують для підопічних Тернопільського територіального центру. Учасники заходу танцюють, декламують вірші, співають, грають ігри.

Вечірні посиденьки збирають у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування щоразу більше людей. Серед гостей – краяни різних вікових категорій. Провести час з літніми людьми виявляють бажання навіть молоді хлопці та дівчата.

«Час проводиться в нас дуже весело. Таким чином вдається об’єднати сучасне покоління з літніми людьми. Радує те, що приходить так багато бабусь і дідусів. Всі вони дуже відкриті до спілкування. Та й програма у нас завжди насичена. Це і танці, і співи, і вірші, – усе динамічно і цікаво. Також ми запрошуємо гостей, різних цікавих особистостей», – розповідає працівник центру Ірина Гончарук.

До слова, під час Різдвяних свят відбудуться тематичні українські вечорниці.

Софія Романська