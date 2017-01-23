У Тернополі провели “спецоперацію” з порятунку важкохворого чоловіка. ВІДЕО

23/01/2017 0
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23 січня о 08:13 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення, що в квартирі однієї із багатоповерхівок міста Тернопіль перебуває важкохворий літній чоловік.

До рятувальників зателефонували медики, які не могли самостійно доставити потерпілого до карети швидкої, повідомляють в Управлінні.

Працівники Служби порятунку негайно вирушили на місце події. За допомогою пожежної кошми провели госпіталізацію потерпілого із власної квартири до автомобіля медиків.

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