У Тернополі провели “спецоперацію” з порятунку важкохворого чоловіка. ВІДЕО

23/01/2017 Розмір тексту:

23 січня о 08:13 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення, що в квартирі однієї із багатоповерхівок міста Тернопіль перебуває важкохворий літній чоловік.

До рятувальників зателефонували медики, які не могли самостійно доставити потерпілого до карети швидкої, повідомляють в Управлінні.

Працівники Служби порятунку негайно вирушили на місце події. За допомогою пожежної кошми провели госпіталізацію потерпілого із власної квартири до автомобіля медиків.