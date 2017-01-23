У Тернополі провели “спецоперацію” з порятунку важкохворого чоловіка. ВІДЕО
23/01/2017 0
Розмір тексту:
23 січня о 08:13 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення, що в квартирі однієї із багатоповерхівок міста Тернопіль перебуває важкохворий літній чоловік.
До рятувальників зателефонували медики, які не могли самостійно доставити потерпілого до карети швидкої, повідомляють в Управлінні.
Працівники Служби порятунку негайно вирушили на місце події. За допомогою пожежної кошми провели госпіталізацію потерпілого із власної квартири до автомобіля медиків.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Network administrator
Хімік-аналітик