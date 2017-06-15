У Тернополі провели майстер-клас з приготування суші. Фоторепортаж

15/06/2017 Розмір тексту:

Будь-яка країна пізнається не тільки через традиції, звичаї, мистецтво, а й кухню. Сьогодні в Україні уже нікого не здивуєш суші та іншими стравами такої далекої від нас Японії. Є заклади японської кухні і в Тернополі. Та спробувати приготувати традиційні японські роли з норі і рису можна і вдома. Як це зробити показала під час Дня Японії у Тернополі викладач Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу Тетяна Герасим’юк. Вона провела майстер-клас із приготування двох видів суші: суші-макі та уна-макі.

– Суші-макі – це рис, загорнутий у норі, а уна-макі – це коли водорості норі всередині рола, а рис – зверху, – Розповіла Тетяна Герасим’юк. – Рис відварюють без перемішування, бажано це робити у рисоварці. Готовий рис змішують з оцтовим розчином міцукан, який вариться з рисового оцту, цукру, солі та ще одного виду водоростей та охолоджують до кімнатної температури, тоді він найсмачніший і тоді найкраще з ним працювати. Щоб рис не прилипав до рук змочуємо їх водою, ставимо лист норі гладенькою стороною донизу – на коврик для суші. Беремо приблизно 120 грамів рису зліплюємо в кульку і розподіляємо на дві третіх по листку норі. Для цього виду суші використовуємо свіжий охолоджений лосось і порізаний огірок і скручуємо рол. Щоб він добре тримався краї норі, не зайняті рисом, змочуємо трішки водою. За допомогою коврика формуємо квадратний рол, з боків підрівнюємо кінчики. Беремо дуже гострого ножа, змочуємо його водою, щоб рис, який міститься всередині ролу не прилипав до ножа, і розрізаємо одним точним рухом навпіл. За правилами рол розрізають на вісім частинок, тому кожну з двох частин розрізаєм навпіл і чотири шматочки – ще навпіл. Щоб рол мав естетичний вигляд ще раз рівняємо його за допомогою коврика для суші і викладаємо на тарілочку. Суші прикрашаємо маринованим імбирем, шматочком лимона і васабі. Рол сяке-макі готовий. Другий рол – зворотній або уна-макі. Беремо тільки половину листка норі, тому що він буде всередині, а зверху буде рис. Рис накладаємо тільки частково – на третину листrа норі і далі по коврику просто рис розподіляємо, формуючи цілий квадратний лист не дуже товстий і посипаємо рис чорним кунжутом, вирівнюємо і перевертаємо все. На лист норі посередині смужкою накладаємо сир «Філадельфія». Ми готуємо фітнес-рол тому у нього додамо лише огірок і болгарський перець. Скручуємо рол у квадрат, вирівнюємо кінчики, і знову чистим мокрим ножем розрізаємо на вісім шматочків. І ще раз вирівнюємо рол. Ось і все. Прикрашаємо імбирем і васабі. Як бачите кілька хвилин і суші готові.

Приготуванням суші Тетяна Герасим’юк займається вже рік часу. Вона має цікаве хобі – щороку вивчає нову країну і Японія – її нове зацікавлення. Першими її суші стали ті, які вона показала і глядачам – сяке-макі, вони прості і не потребують багато інгредієнтів. Жінка радить використовувати для суші різні види риби, не обов’язково це має бути лосось, підійде морський окунь, вугор та інші. Окрім суші готує ще місо-супи, салати. Зазначає, що Японія надзвичайно цікава та мальовнича країна, їй подобаються їхні традиції, кухня, ставлення до навколишнього середовища тощо.

Ольга Трач

Фото автора