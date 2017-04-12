У Тернополі провели до війська перших призовників. ФОТО

12/04/2017 Розмір тексту:

У середу, 12 квітня, з Тернополя на строкову військову службу відправили перших призовників області, яких набрали під час весняного призову.

«Для нас ця подія має дуже важливе значення, тому що такі заходи дозволяють як пропагувати службу в Збройних силах України, так і показують для всіх наших громадян, позицію хлопців, які готові служити та захищати нашу країну, здобувати новий військовий досвід, – зазначив під час свого виступу на урочистій частині заступник голови ОДА Юрій Юрик. – Саме такі хлопці повертають довіру до Збройних сил України та є гордістю нашої області. Бажаю, щоб служба в українській армії збагатила призовників новими знаннями й досвідом, а ми від обласної державної адміністрації, від органів місцевого самоврядування беремо на себе зобов’язання постійно тримати це питання на контролі, допомагати їм і підтримувати».