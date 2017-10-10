У Тернополі провели до війська перших призовників. ФОТО

10/10/2017 Розмір тексту:

Осінній призов стартував на Тернопільщині. До Збройних сил України відправили 45 призовників. Загалом юнаків з нашого регіону кликатимуть до війська до 28 листопада.

Призовники, яких відправили до війська, віком від двадцяти до двадцяти семи років. Вони служитимуть у сухопутних військах і в Національній гвардії України.

«Ми вкотре наголошуємо, призовників відправляємо до навчальних центрів. Їхня служба аж ніяк не буде пов’язана з бойовими діями у зоні антитерористичної операції. Цей факт нині найчастіше хвилює рідних призовників. Частина з них відправляється до навчальних центрів Львівської області, частина до Житомирської області. Загалом більшість призовників буде служити у військових центрах західного оперативного командування. Призов триває. Особи призивного віку повинні показатися до військкоматів», – каже т. в. о. військового комісара Тернопільського обласного військкомату Леонід Нечипорук.

Нагадаємо, під час цього призову з Тернопільщини до війська відправлять до трьохсот юнаків.

Софія Романська

Фото Василя Лабайчука