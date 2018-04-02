У Тернополі проведуть загальноміську толоку
02/04/2018 0
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З метою наведення належного санітарного стану на території міста та підвищення рівня благоустрою, з 2 до 5 квітня під час двомісячника благоустрою у Тернополі заплановано провести загальноміську толоку.
Прийняти участь у виконанні робіт із впорядкування прибудинкових, прилеглих та закріплених територій, зелених зон, ремонту і висадження зелених насаджень можуть усі тернополяни, організації, які обслуговують житловий фонд міста, комунальні підприємства та суб’єкти господарювання.
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