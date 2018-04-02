У Тернополі проведуть загальноміську толоку

02/04/2018 Розмір тексту:

З метою наведення належного санітарного стану на території міста та підвищення рівня благоустрою, з 2 до 5 квітня під час двомісячника благоустрою у Тернополі заплановано провести загальноміську толоку.

Прийняти участь у виконанні робіт із впорядкування прибудинкових, прилеглих та закріплених територій, зелених зон, ремонту і висадження зелених насаджень можуть усі тернополяни, організації, які обслуговують житловий фонд міста, комунальні підприємства та суб’єкти господарювання.