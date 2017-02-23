У Тернополі проведуть досліди на мільйон

23/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі таки запрацює «Центр науки». Цей проект переміг на конкурсі «Громадський бюджет» та отримав гроші на реалізацію. У науковому центрі буде можливість проводити різноманітні досліди та експерименти.

Автор проекту Христина Білінська каже: «Центр науки» у Тернополі дасть багато можливостей учням, студентам, аспірантам. Оскільки там будуть створені умови для проведення дослідів з хімії, фізики, біології.

«Ідея створити науковий центр у Тернополі з’явилася десь чотири роки тому. Ми проводили «Наукові пікніки» і зрозуміли, що було б добре, щоб в Тернополі запрацював центр, де могли б гуртуватися і працювати науковці. Спочатку обдумували проект, тоді запропонували його на розгляд. І ось тепер наш проект переміг у конкурсі «Громадський бюджет» і ми маємо можливість реалізовувати його. «Центр науки» зможуть відвідувати навіть школярі. Там буде можливість для проведення різноманітних дослідів, яких у звичайних школах не проводять».

На реалізацію проекту з «Громадського бюджету Тернополя» виділили мільйон гривень.