У Тернополі проведуть акцію проти забудови парків
23/02/2017 1
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“Деревом по генплану” – це спонтанна природозахисна акція тернопільських активістів, мета якої – символічна висадка дерев в місцях незаконних забудов, що суперечать справжньому генеральному плану міста Тернопіль.
“Ми це робимо, щоб проапелювати до свідомості депутатів міської ради і наголосити, що громадськість ПРОТИ забудов у парках міста!
Тому запрошуємо доєднатися громадян та журналістів до акції, яка розпочнеться 23 лютого о 14:00 коло ТЦ Орнава. Щоб потім не бідкалися, що парк забудували”, – наголошують організатори.
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Помічник фінансового директора
Аналітик
Коментарі (1)
народ23/02/2017
тернополяни не проти побудови біля орнави розважального закладу- парк ця будова не зачіпае-це конкуруюча фірма проти