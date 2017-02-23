У Тернополі проведуть акцію проти забудови парків

23/02/2017 Розмір тексту:

“Деревом по генплану” – це спонтанна природозахисна акція тернопільських активістів, мета якої – символічна висадка дерев в місцях незаконних забудов, що суперечать справжньому генеральному плану міста Тернопіль.

“Ми це робимо, щоб проапелювати до свідомості депутатів міської ради і наголосити, що громадськість ПРОТИ забудов у парках міста!

Тому запрошуємо доєднатися громадян та журналістів до акції, яка розпочнеться 23 лютого о 14:00 коло ТЦ Орнава. Щоб потім не бідкалися, що парк забудували”, – наголошують організатори.