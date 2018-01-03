У Тернополі просто посеред вулиці хтось залишив “Мерседес” на “бляхах”

03/01/2018 Розмір тексту:

2 січня близько 13-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на Бережанській вулиці вже протягом двох днів стоїть відчинений автомобіль.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили авто Mercedes Benz на іноземній реєстрації, який залишили без нагляду. Інспектори перевірили транспортний засіб по базі даних та встановили, що він перебуває у розшуку.