У Тернополі просто посеред вулиці чоловік стікав кров’ю

29/12/2016 Розмір тексту:

На вулиці Живова знепритомнів та почав стікати кров’ю тернополянин. Наразі чоловік перебуває у реанімації.

Вчора, 28 грудня, тернопільські медики врятували від смерті чоловіка, який втратив свідомість та почав стікати кров’ю.

Лікарі розповідають, що із носа та рота потерпілого текла кров, пише сайт ternopil.te.ua.

Після забезпечення подачі кисню та зупинки кровотечі, чоловіка із тяжкими забоями голови, переломом основи черепа забрали у реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги.