У Тернополі прокинулася небезпека. Влада вживає термінових заходів

08/04/2017 Розмір тексту:

Цьогорічна активність кліщів здивувала фахівців – вони прокинулися значно раніше. Аби зменшити кількість укусів у Тернополі проводитимуть хімічну обробку, коситимуть траву, а дітей оглядатимуть в навчальних закладах.

Влада взялась за термінове проведення протикліщевих заходів на території міста, повідомляє “20 хвилин“.

Понад 30 укусів кліщів з кінця лютого зареєстрували на Тернопільщині. У шести випадках медики виявили симптоми хвороби Лайма. І це лише початок, кажуть в санепідемстанції – буде по 100 укусів на тиждень.

Зазвичай кліщі активізуються у травні-червні, а також у вересні. Однак цього року фахівці відзначили, що після періоду зимової сплячки кліщі проявили активність швидше, аніж звичайно.

Заступник міського голови Владислав Стемковський наголосив, що заходи необхідно проводити не лише у паркових зонах Тернополя, але й, передусім, звернути увагу на шкільні та дошкільні навчальні заклади.

– Управлінню освіти і науки доручили усунути умови існування кліщів на територіях дитячих дошкільних закладів та шкіл і систематично проводити впорядкування територій, – зазначив Владислав Стемковський. – Зокрема, це проріджування дерев та кущів, скошення низькорослої рослинності з квітня по жовтень. Після прогулянок дітей на свіжому повітрі відповідальні особи мають проводити огляди одягу та відкритих частин тіла на наявність кліщів.

За словами завідувача Тернопільського міського відділу лабораторного центру Анатолія Поліщука, фахівці досліджують місця масово відпочинку людей у парках та скверах. Якщо справді кількість виявлених кліщів є великою, проводяться заходи із їх знищення хімічними засобами.

Про їх проведення та час повідомлять населення оголошеннями. Після проведення таких скроплень, людям не варто відвідувати парк впродовж чотирьох годин. Після того, як навчальні заклади укладуть договори з відповідними службами на проведення протикліщових заходів, вони також мають проінформувати щодо часу здійснення хімічної обробки території ДНЗ чи школи.