Тернополем пройшов парад випускників. Фоторепортаж

25/06/2017 3
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Тернопільські випускники пройшли урочистою ходою від Надставної церкви до Центрального стадіону 24 червня.

Подивитись на цьогорічних випускників зібралось чимало тернополян. Особливу увагу привертали сукні випускниць, пише “20 хвилин“.

– Свою сукню я замовляла в Туреччині, мені її шили, – розповідає випускниця школи № 19 11-В класу Ірина Гуцялук (у ніжно рожевій-сукні – прим. ред). – Вона мені обійшлась в 1000 доларів. Щоправда, вона не зовсім така, як я хотіла. Але мені подобається.

Не всі випускниці розрахували свої сили і деякі прямо під час ходи, як і кожного року, перевзувалися з підборів у більш зручне взуття.  Випускники вигукували назви своїх шкіл, фотографувались, співали. А деякі класи супроводжували музиканти.

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Коментарі (3)

шищенко

25/06/2017

Парад марнославя

ilona

25/06/2017

цього року парад несмаку і вульгарності.Особливо дівчата з жуйками!

Володимир

25/06/2017

Гарна у нас нація.

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