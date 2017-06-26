Тернополем пройшов парад випускників. Фоторепортаж

25/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільські випускники пройшли урочистою ходою від Надставної церкви до Центрального стадіону 24 червня.

Подивитись на цьогорічних випускників зібралось чимало тернополян. Особливу увагу привертали сукні випускниць, пише “20 хвилин“.

– Свою сукню я замовляла в Туреччині, мені її шили, – розповідає випускниця школи № 19 11-В класу Ірина Гуцялук (у ніжно рожевій-сукні – прим. ред). – Вона мені обійшлась в 1000 доларів. Щоправда, вона не зовсім така, як я хотіла. Але мені подобається.

Не всі випускниці розрахували свої сили і деякі прямо під час ходи, як і кожного року, перевзувалися з підборів у більш зручне взуття. Випускники вигукували назви своїх шкіл, фотографувались, співали. А деякі класи супроводжували музиканти.