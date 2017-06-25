Тернополем пройшов парад випускників. Фоторепортаж
Тернопільські випускники пройшли урочистою ходою від Надставної церкви до Центрального стадіону 24 червня.
Подивитись на цьогорічних випускників зібралось чимало тернополян. Особливу увагу привертали сукні випускниць, пише “20 хвилин“.
– Свою сукню я замовляла в Туреччині, мені її шили, – розповідає випускниця школи № 19 11-В класу Ірина Гуцялук (у ніжно рожевій-сукні – прим. ред). – Вона мені обійшлась в 1000 доларів. Щоправда, вона не зовсім така, як я хотіла. Але мені подобається.
Не всі випускниці розрахували свої сили і деякі прямо під час ходи, як і кожного року, перевзувалися з підборів у більш зручне взуття. Випускники вигукували назви своїх шкіл, фотографувались, співали. А деякі класи супроводжували музиканти.
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Коментарі (2)
ilona25/06/2017
цього року парад несмаку і вульгарності.Особливо дівчата з жуйками!
Володимир25/06/2017
Гарна у нас нація.