У Тернополі пройшов марш за права тварин. ФОТО, ВІДЕО

01/10/2018 0
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30 вересня в Тернополі пройшов марш за права тварин. Подія стартувала з Театрального майдану.

Цей марш покликаний звернути увагу громадськості до захисту тварин від знущань і жостокості, повідомляє Доба.

— Світ не зміниться одномоментно, тому вже зараз Тернопіль, Україна та усі ми маємо зробити свій крок гуманності, — зазначили організатори. — Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною і зоозахисною.

Тернопіль вийшов на марш за тварин

Опубліковано Інтернет-газета ДОБА Неділя, 30 вересня 2018 р.

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