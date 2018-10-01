У Тернополі пройшов марш за права тварин. ФОТО, ВІДЕО

01/10/2018 Розмір тексту:

30 вересня в Тернополі пройшов марш за права тварин. Подія стартувала з Театрального майдану.

Цей марш покликаний звернути увагу громадськості до захисту тварин від знущань і жостокості, повідомляє Доба.

— Світ не зміниться одномоментно, тому вже зараз Тернопіль, Україна та усі ми маємо зробити свій крок гуманності, — зазначили організатори. — Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною і зоозахисною.