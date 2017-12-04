У Тернополі пройшов фестиваль для особливих дітей

04/12/2017 Розмір тексту:

«Повір у себе», – під такою назвою стартував міський фестиваль для дітей з обмеженими можливостями. У Тернополі такий захід традиційно проводять на початку грудня. Приєдналося до фестивалю понад дві сотні хлопчиків і дівчаток.

У програмі першого етапу фестивалю: майстер-класи, тренінги та лялькова вистава. В організації заходу допомагали студенти тернопільських вишів.

«Ми із задоволенням приєдналися до цього фестивалю. Було цікаво поспілкуватися з дітками. І для нашої країни це зараз дуже важливо – працювати для соціалізації дітей з особливими потребами», – каже студентка Юлія.

Тернопільські студенти підготували для дітей з особливими потребами солодкий стіл, а також проводили тренінги з виготовлення новорічних іграшок.

«Ми вдячні всім, хто приєднався до проведення цього заходу. В загальному мета цього фестивалю – допомогти діткам особливими потребами зрозуміти, що вони – це також частина нашого суспільства. Вони потрібні і можуть бути реалізовані», – додає директор Тернопільського міського центру для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Горбоніс.

Для соціалізації дітей з особливими потребами в Тернополі потрібно зробити ще немало. Наразі місто залишається не дуже комфортним для проживання людей з інвалідністю.

Софія Романська