У Тернополі пройде Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення

06/04/2017 Розмір тексту:

Сьомого квітня у Тернополі розпочинає роботу Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «КіноХвилька». Триватиме він три дні – до 9 квітня включно.

Цей фестиваль став продовженням ініціатив, пов’язаних із кіноіндустрією, які у нашому місті започаткували у листопаді 2016 року під час фестивалю «КіноХвиля». Цьогорічний фестиваль, як і попередній, відбувається за підтримки Державного агентства з питань кіно і Національної спілки кінематографістів України. Також залучили грантові кошти Європейського Союзу Програми національних обмінів і Національного фонду підтримки демократії США.

Розпочнеться фестиваль о 12-ій годині дня у Палаці кіно, що на вулиці Івана Франка, із перегляду мультфільмів від «Укранімафільм». Після цього відбудеться відкриття виставки дитячої літератури від місцевих бібліотек та фотовиставки «Світ очима дітей». О 14.00 для дорослих відбудеться дискусія «Проблема створення української дитячої кінематографії і телепродукції та пошуки шляхів їх розв’язання».

Урочисте відкриття «КіноХвильки» відбудеться о 15.00. Далі у програмі о 16.00 буде презентація «Першої Дитячої Телешколи» із Запоріжжя. Її директор Інна Пенчук проведе майстер-клас на тему «Що таке дитяче телебачення і як його творити?». Для шанувальників дитячого кіно о 17.00 розпочнеться перегляд першого українського музичного фільму «Трубач», а потім – спілкування із виконавцем головної ролі Леонідом Шевченком. Цього ж дня у рамках фестивалю буде оголошено про започаткування премії на кращий кіносценарій дитячого фільму.

Багато мультфільмів, презентацій книг, кіносеансів, зустрічей і майстер-класів, а ще кастинг і флешмоб та інші цікаві заходи відбудуться і в наступні два дні фестивалю.

Ольга Трач