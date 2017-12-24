У Тернополі проходить відкритий чемпіонат з дзюдо
Відкритий чемпіонат з дзюдо стартував в обласному центрі. У змаганнях беруть участь хлопці та дівчата різних вікових категорій. Вже завершився перший етап турніру. Серед переможців – наші земляки та гості з Рівного.
Відкриті чемпіонати з дзюдо започаткували у Тернополі ще в дев’яностих роках. Нині змагання збирають не лише спортсменів, а й глядачів. Оскільки турнір проходить відкрито.
«Дуже подобається, як проходять ці змагання у Тернополі. Постійно приїжджаємо разом з друзями. Цього разу ми підтримуємо нашого земляка з Рівного. І не даремно. Він здобув перемогу. Сподіваємося, що наступного року і самі будемо брати участь у таких змаганнях», – каже жителька Рівного Іванна Матюшевська.
Змагання не обійшлися і без травм. Проте вони виявилися незначними, судді запевнили, що «до весілля заживе».
«Я трохи травмувалася. Цей вид спорту і передбачає, що можуть бути травми. Але це не дуже приємно. Хоча, головне – це, звісно, гарні результати», – додає учасниця змагань Юлія Поліщук.
Переможців змагань відзначили нагородами. Також вони братимуть участь у наступних турнірах.
Софія Романська
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