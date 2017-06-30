У Тернополі проходить “Тиждень безвізу”
«Тиждень безвізу» триває у Тернополі. Громадські організації проводять ряд заходів, які покликані допомогти місцевим жителям вільно подорожувати.
«Європа без бар’єрів», – запевняють громадські активісти. Упродовж тижня вони пояснюють тернополянам, як подорожувати без оформлення візи.
«Наша країна має безвізовий режим, це дає великі можливості для наших громадян. Проте, як показує досвід, багато-хто не використовує цих можливостей. Під час акцій упродовж тижня ми навчали місцевих жителів, як скористатися своїм правами, подорожуючи Європою. Роз’яснювали, як правильно працевлаштуватись в ЄС, про навчання, туризм та інші типи поїздок. Такі семінари відбуватимуться систематично в інших регіонах задля інформування населення. Кожен житель міста може підійти до наших активістів, які розклали палатки в центрі, й отримати необхідну консультацію щодо подорожі», – відзначив голова правління ГО «Спілка Молодіжного Самоврядування» Ігор Процик.
До слова, центр європейської інформації Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки організував семінар «Подорожуй відповідально». Жителі Тернополя разом з громадськими активістами розглядали питання щодо легального працевлаштування в країнах ЄС і користування безвізовим режимом.
Софія Романська
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