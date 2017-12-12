У Тернополі продовжують красти “літній” транспорт

12/12/2017 Розмір тексту:

Протягом однієї доби на лінію «102» надійшло три повідомлення від жителів обласного центру. Всі вони потерпіли від рук крадіїв, які спокусилися на їх велосипеди. Як наслідок потерпілі втратили свої дороговартісні велобайки, які залишали в легкодоступних місцях.

Так, двоє тернополян розповіли, що виявили пошкодженні двері підсобних приміщень та відсутній велотранспорт. Потерпілі оцінили зниклий завдані збитки на суму більше 21 000 гривень.

Не врятував байк від рук невідомих й трас-замок, яким краянин надіявся вберегти майно від крадіїв. За допомогою 24-річний місцевий мешканець звернувся до правоохоронців.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.