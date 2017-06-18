У Тернополі продають “золоту” чорницю

18/06/2017 Розмір тексту:

З дитинства любила ходити влітку з мамою на базар. Свіжа полуничка-суничка, помідорчики червоненькі і пахучі, очі розбігалися від зелені – кропу, петрушки, листя салату, шпинату…А народу на базарі, як на барахолці.

Народ завзято торгувався за кожну копійку, а потім з набитими торбами повертався додому. У наш час на базар так багато людей не йде. Молодь, як правило, купує продукти у супермаркетах, на ринках, зазвичай, затоварюються ті, хто поблизу працює, або старше покоління, що звикло до домашніх продуктів.

Зараз на базарах королевою усіх фруктів і ягід є, звісно, полуниця. Її вік короткий, тому кожен намагається наїстися досхочу. Ціна за кілограм середньої полунички – 27−30гривень, а дуже гарної, великої потягне на 35−38. Ціна на черешню зашкалює. Щороку першими свою черешню везли закарпатські ґазди. Однак через травневі заморозки цвіт померз, і черешня вродила слабо. На ринку торгують мелітопольською по 45−50 гривень. Можна й за 30 купити, але вона не така солодка і неприваблива на вигляд, пише “Ровесник”.

Уже з’явилися лісові сунички. За півлітровий слоїк просять 50 гривень.

Уже «доїжджають» до нас перші персики і абрикоси по 45 гривень за кілограм, а нектарини продають по 50.

Маю чим втішити любителів вареників з чорницями. Пані продавала літровий слоїк за 100гривень. На моє «дорого» відповіла, що закарпатської чорниці цьогоріч не буде. Вчора і сьогодні вдосвіта відро чорниць збирала вся родина. Може мені віддати за 90, бо поспішає. В селі – море роботи.

Люблю ходити на базар у будній день. Ніхто не штовхає, нема галасу, як у вулику. Хоча здалося, що продавців на ринку більше, ніж покупців. Пані Катерина у біленькій хустині на моє запитання, чому так мало народу, усміхнулася: «Всі чекають вечора. Найліпше продавати зранку, коли люди йдуть на роботу, або ввечері, коли повертаються. Тоді – рух. Хтось забув кропу купити, хтось – моркви-картоплі на вечерю». На прилавку у пані Катерини то все є. Пучок кропу і в’язанку зеленої цибульки продає по 3гривні, картоплю – залежно від величини. Велика по 14гривень за кілограм, середня – 12, а дрібна – по 7. Листя салату – 5гривень за штуку.

Здивувалася, чому злетіла у ціні капуста. Ще недавно була по 5−7гривень за кілограм, а тут усі, як змовилися, торгують по 14. За словами пана Романа, у якого купувала капусту, перша – рання, уже відійшла. А це вже новий врожай. Ну а якщо новий – значить, дорожчий. Таку ж ціну тримають і на цвітну капусту.

Майже ніхто не торгує парниковими огірками-помідорами. Городовий огірок пропонуть по 10гривень за кілограм, помідори сорту «Малинівка» можна купити за 30. Хто любить грильовані овочі, може наїстися досхочу, бо кабачки вже по 8гривень, а печериці – від 20і більше гривень за кілограм.

Ревінь на компот або на пляцок – 8гривень в’язанка.

Плануєте зварити зелений борщик? В’язанка щавлю – 5гривень. Якщо червоного захочете, в’язанку буряків вам продадуть за 5−8гривень. До борщу потрібна домашня сметана. За півлітровий слоїк треба буде заплатити 25гривень. Сир домашній пропонують по 30−35гривень.

Ну, і що то за обід без м’яса? Кілограм свинячої полядвиці на відбивні – 120гривень, шпондера – 55, телятина (яблучко) – 110, шия – 80, кілограм мішаного фаршу – 60гривень.