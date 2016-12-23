У Тернополі продають молоко у пластикових пляшках, які збирають на смітниках

23/12/2016 Розмір тексту:

Працівники КП “Екоресурси”, яке займається вивозом пластикового сміття, планують додатково закупити 40 контейнерів-сіток у наступному році. Вони кажуть, що нещодавно з смітників біля залізничного вокзалу та ринків масово зникали пляшки.

Про це розповіли на засідання виконкому у середу 21, грудня, повідолмяє “20 хвилин“.

– Півроку тому ситуація стосовно крадіжок пляшок зі смітників була катастрофічною, – зазначив представник “Екоресурсів”. – Особливо в районі залізничного вокзалу та ринків – забираю усі пляшки до одної, а потім в них молоко продають. На щастя, зараз це не має такого масового характеру.

Нагадаємо, “20 хвилин” провели у 2012 році розслідування стосовно сміттєвого ринку. На той час вартість розсортованих за кольорами, спресованих та тюкованих пляшок коливалась в межах 1500-3000 гривень за тонну.

Наразі в Тернополі 846 контейнерів-сіток. В 2015 році закупили 93 сітки, в 2016 – 63, в 2017 – планують закупити 40. У підприємстві цікавились досвідом використання євроконтейнерів в інших містах, зокрема у Львові. Кажуть, що закуповувати їх невигідно, адже один євроконтейнер коштує як 7 звичайних сіток.

На засіданні виконкому також затвердили фінансовий план КП “Екоресурси” на 2017 рік, згідно з яким доходи підприємства плануються 830 тис. грн, проте витрати будуть на 35 тис. грн більші, ніж торік.