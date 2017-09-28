У Тернополі презентують книгу-колиску

28/09/2017 Розмір тексту:

Дванадцять особливих книг, створених працівниками міських бібліотек та читачами презентують 29 вересня. Нову колекцію арт-буків покажуть у центральній міській бібліотеці, що на вулиці Руській, 31, об 11.00. Презентація мистецьких книг пройде в рамках сьомого «Бібліофесту».

– Буде представлена чудова колекція абсолютно нових 12 арт-буків, тобто від кожної бібліотеки по книжці, – розповіла Світлана Козелко, директор тернопільської міської централізованої бібліотечної системи. – Буде дуже гарний арт-бук у вигляді колиски, у якому зібрані колискові пісні, ще один буде з пазлів. Центральна бібліотека для свого арт-буку обрала складну, непросту тематику, називатиметься він «З героїчного коріння проростають сходи». Це патріотична книга, яка розповідає про професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ Миколу Лазаровича. Він воював в АТО, мав позивний «Професор» і ми вирішили розповісти в книзі про Січових стрільців, УПА, АТО. Зазначу, що це не просто мистецька книга, а громадський проект, який об’єднав багатьох читачів і кожна сторінка має декілька співавторів. Загалом уся колекція особлива і варта уваги.

Арт-буки у тернопільських бібліотеках виготовляють уже не перший рік. Але побачити всю колекцію можна тільки під час фестивалю. Адже такі книги ручної роботи зберігаються у тих закладах, де були виготовлені. Утім, до Різдва у центральній міській бібліотеці облаштують новий простір, і обіцяють, що там буде виставлена вся колекція мистецьких книг.

Ольга Трач