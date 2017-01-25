У Тернополі презентують “Абомовню”

25/01/2017 Розмір тексту:

Вшанування пам’яті та презентація останньої книги тернополянина Ярослава Бензи «Абомовня» відбудеться 25 січня о 16 годині у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Майже сорок років Ярослав Бенза був справжньою мистецькою візитівкою обласного державного радіо і загалом Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії. «В ефірі програма обласного державного радіо «Медобори». Перед мікрофоном її автор і ведучий Ярослав Бенза» – такими словами більше двох десятиліть розпочинався радіоальманах «Медобори». Він був не тільки журналістом і ведучим, а й письменником, поетом. Вірші для дітей публікував у журналах «Україна», «Жінка», «Перець», «Тернопіль», «Барвінок», часописі «Русалка Дністрова», республіканській та обласній періодиці. Ярослав Бенза автор книжок «Олині олені» та «Чарунки», лауреат літературно-мистецької премії імені Іванни Блажкевич. 2 лютого 2010 року він передчасно пішов з життя. «Абомовня» – третя і остання його книга – це абетка в іменах для дітей. Проілюстровав її художник, лауреат літературно-мистецької премії імені Іванни Блажкевич, тернополянин Володимир Якубовський. Презентуватиме книгу Ярослава Бензи ветеран радіожурналістики та заслужений журналіст України — Євген Баров.

Ольга Трач