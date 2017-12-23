У Тернополі презентували фільми для незрячих
Стрічки «Я бачу» та «Доторкнись і побач» презентували для незрячих у Тернополі. Фільми адаптовані до сприйняття людей, які мають проблеми із зором. Над створенням стрічок наполегливо працювала ціла команда фахівців.
Фільм «Я бачу» присвячений львів’янину Миколі Пеху, він – незрячий із дитинства. Кінострічка показує життя людей, які не бачать.
«Це історія групи людей, які відважилися на 33-денну подорож Україною на велосипедах. Вони подолали більше 3000 кілометрів, проїхали 10 областей західної та центральної України. В результаті в нас вийшла документальна стрічка. Вона максимально адаптована до сприйняття незрячих людей», – каже продюсер фільму Вікторія Лучка.
Стрічки для незрячих створені методом тифлокоментування. Це окрема звукова доріжка із закадровим описом подій та персонажів.
«У світі таким способом фільми створюються давно. Проте в Україні їх почали робити лише з 2013-го року. У нас вже є програмний комплекс, який допомагає робити фільми саме методом тифлокоментування», – додає розробник програмного забезпечення Андрій Демчук.
Додамо, фільми для незрячих створюють в рамках проекту «Без меж».
Софія Романська
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