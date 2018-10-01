У Тернополі представили громадську оцінку роботи митниці

01/10/2018 Розмір тексту:

Нещодавно у рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» відбувся круглий стіл щодо легкості переміщення товарів через митний кордон та спрощення процедур торгівлі в Україні.

У заході взяли участь начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, працівники митниці, заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Олег Валов, голова Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець, громадські організації, учасники ЗЕД, митні брокери, підприємці тощо.

Під час круглого столу фахівці ГО “Інститут економічних досліджень та політичних консультацій” представили присутнім громадську оцінку роботи Тернопільської митниці ДФС у 2017 році, яку здійснювали шляхом опитування підприємців, представників митних органів, контролюючих інстанцій, торгово-промислової палати.

Респонденти відзначили ефективне функціонування принципу «єдиного вікна» на Тернопільській митниці ДФС. Так, у 2017 році митницею здійснено оформлення 10 880 митних декларацій (та подано 7 546 заявок) за принципом «єдиного вікна», що становить 49,1% від загальної кількості оформлених митних декларацій.

Крім цього, працівники інституту у межах м. Тернополя та Тернопільської області провели опитування щодо ефективності діяльності Тернопільської митниці ДФС у з позицій суб’єктів ЗЕД.

У рамках даного проекту було проведено опитування методом глибинного інтерв’ю цільової групи, що сформувалася із 16 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Варто відзначити, що у кінцевому результаті лише п’ять суб’єктів ЗЕД вказали на наявність незначних проблем у сферах митного, санітарно-епідеміологічного, фіто-санітарного, екологічного та радіологічного контролів. Щодо решти респондентів, то їхні відповіді свідчать про те, що проблемних ситуацій при проходженні різних видів контролю у їх діяльності не було.

Загалом за результатами проведених досліджень виокремили ряд позитивних сторін роботи Тернопільської митниці з позицій суб’єктів ЗЕД, а саме: перехід на оформлення усіх процедур через систему «Єдиного вікна»; запровадження автоматизованої системи оцінки ризиків, яка трактує який сааме товар потрібно оглянути; якщо суб’єкт ЗЕД чітко формує пакет необхідних документів і дотримується усіх норм та правил, то проблем із проходженням митних операцій не виникає.

Під час дослідження відзначили й те, що Тернопільська митниця ДФС достатньо відкрита для надання інформаційних ресурсів, оскільки упродовж року інформаційні матеріали про діяльність митниці та митне законодавство висвітлювалися у засобах масової інформації та телеефірах.

Обговорюючи результати дослідження начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович подякувала представникам громадських організацій за багатомісячну плідну працю та респондентам: «Переконана, що такі проекти, приклад якого ми побачили у детальному аналізі роботи Тернопільської митниці ДФС, допоможуть нам краще налагодити комунікацію між представниками бізнесу й забезпечити ефективну співпрацю у вирішенні багатьох питань. Ми побачили, з якими проблемами найчастіше стикаються підприємці, та готові йти на зустріч».

Крім цього, Оксана Валентинівна додала, що всі показники діяльності митниці є загальнодоступними: «Ми розміщуємо інформацію по основних напрямках діяльності митниці на субсайті офіційного веб-порталу ДФС України та на сторінці у мережі Facebook. Таким чином, суб’єкти ЗЕД мають змогу отримати необхідну інформацію із перших уст та використовувати її у своїй роботі».

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області