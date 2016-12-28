У Тернополі представлять сучасне сакральне мистецтво

28/12/2016 Розмір тексту:

4 січня о 18.00 у тернопільській галереї «Бункермуз» (бульвар Шевченка, 1) відкриють виставку ікон, написаних під час VI Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва на Волині «Боже Милосердя».

Відбувся пленер в Інтеграційному центрі волинського села Замлиння. Він зібрав українських та польських художників, об’єднавши їх у спільних рефлексіях, молитвах і мистецькій роботі.

А 2016 рік мав особливе значення для Католицької церкви – Папа Римський Франциск проголосив його часом Надзвичайного Ювілею Божого Милосердя. Тож це сталою темою робіт пленеру.

VI Міжнародний пленер іконопису та сакрального мистецтва —подія непересічного значення. Адже пройшов він на землі, що стала свідком драматичних історичних подій, польські й українські митці занурилися у таємницю Божого Милосердя, його силу, що наповнює сучасний світ та обидва наші народи. Позаяк без такої перспективи неможливим бачиться взаємне примирення і пробачення гріхів минулого.

В основі проекту лежить потреба польсько-українського обміну думками й досвідом під час проведення пленеру сакрального мистецтва й іконопису, а також знайомства з релігійним контекстом візантійського сакрального мистецтва, культурними взаємовпливами Сходу і Заходу.

Інтеграційний центр «Замлиння» протягом кількох років служить пошукові нових площин для розвитку польсько-українських відносин. Роздуми над різними аспектами милосердя продемонстрували, наскільки ця тема є важливою для обох наших народів.

Пленер в Замлинні а також післяпленерні виставки є гарним прикладом багаторічної співпраці таких громадських організацій, мистецьких середовищ, інституцій Польщі й України.

Належить підкреслити, що протягом останніх років роботи, написані в Замлинні, показувалися понад 50 разів на виставках у багатьох містах України та Польщі.

Організатори виставки: Генеральне Консульство РП в Луцьку, Волинська організація Національної спілки художників України, галерея «Бункермуз».

Триватиме виставка до 19 січня. Вхід вільний.