У Тернополі потребуючі можуть безкоштовно отримати продукти. ФОТО

16/01/2017 Розмір тексту:

В одному із маркетів Тернополя встановили стенд із продуктами, з якого кожна людина, яка потребує, може взяти їжу абсолютно безкоштовно.

Фото були опубліковані в Twitter КРИМський бандерівець.

“У Тернополі кожен, хто потребує може взяти продукти безкоштовно. Інші можуть поділитися з ближнім. Україно, я тебе люблю!” – йдеться у пості.

Джерело: Обозреватель