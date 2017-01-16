У Тернополі потребуючі можуть безкоштовно отримати продукти. ФОТО

16/01/2017 0
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В одному із маркетів Тернополя встановили стенд із продуктами, з якого кожна людина, яка потребує, може взяти їжу абсолютно безкоштовно.

Фото були опубліковані в Twitter КРИМський бандерівець.

“У Тернополі кожен, хто потребує може взяти продукти безкоштовно. Інші можуть поділитися з ближнім. Україно, я тебе люблю!” – йдеться у пості.

Джерело: Обозреватель

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