У Тернополі потребуючі можуть безкоштовно отримати продукти. ФОТО
16/01/2017 0
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В одному із маркетів Тернополя встановили стенд із продуктами, з якого кожна людина, яка потребує, може взяти їжу абсолютно безкоштовно.
Фото були опубліковані в Twitter КРИМський бандерівець.
“У Тернополі кожен, хто потребує може взяти продукти безкоштовно. Інші можуть поділитися з ближнім. Україно, я тебе люблю!” – йдеться у пості.
Джерело: Обозреватель
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