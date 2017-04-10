У Тернополі поширюються злочини, які були популярні у “бурхливі” 90-ті

10/04/2017 0
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Про злодіїв, які зливають пальне з чужих автомобілів, повідомляють мешканці вулиці Бережанської. Хтось небайдужий навіть роздрукував оголошення і почепив на інформаційних дошках.

Як повідомляють мешканці, окрім того, в їхньому дворі неодноразово обкрадали автомобілі посеред ночі. Минулого року розбивали шибки і витягували з салону цінні речі. Нагадаємо, наприкінці березня зловили крадіїв бензину на Сонячному. Там помітили злочинців через різкий запах бензину – пише Доба.

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