У Тернополі поширюються злочини, які були популярні у “бурхливі” 90-ті

10/04/2017 Розмір тексту:

Про злодіїв, які зливають пальне з чужих автомобілів, повідомляють мешканці вулиці Бережанської. Хтось небайдужий навіть роздрукував оголошення і почепив на інформаційних дошках.

Як повідомляють мешканці, окрім того, в їхньому дворі неодноразово обкрадали автомобілі посеред ночі. Минулого року розбивали шибки і витягували з салону цінні речі. Нагадаємо, наприкінці березня зловили крадіїв бензину на Сонячному. Там помітили злочинців через різкий запах бензину – пише Доба.