У Тернополі посеред зими з’явився “гейзер”. ФОТО

26/01/2017 0
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Вчора, 25 січня, поблизу гуртожитку №2 Тернопільського національного педагогічного університету прорвало трубу з гарячою водою.

Про це виданню beztaby.te.ua повідомили очевидці.

Близько 15:00 усе подвір’я гуртожитку огорнула пара.

«Я бачила маленький фонтанчик, вода піднялася десь на 5 см. Було багато пари, тобто прорвало гарячу лінію», – розповідає тернополянка Вікторія.

На місце витоку невдовзі приїхали працівники аварійної служби, а поблизу головного корпусу педагогічного вишу працював бульдозер.

 

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